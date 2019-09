Lyles veut courir le 200m en moins de 19"50 au stade Roi Baudouin

Le sprinter américain Noah Lyles, entré dans l'histoire en devenant le premier athlète à avoir remporté la Diamond League tant sur 200m (2017, 2018) que sur 100m (2019), va tenter vendredi soir de devenir le premier à détenir les deux diamants du sprint la même année. Il lui faudra pour cela s'imposer dans le 200m du Mémorial Van Damme. S'il confirme ses dispositions montrées cette saison, le Floridien de 22 ans devrait y parvenir.

"L'entraînement s'est très bien passé. La piste est rapide et je me sens très bien. Si je dis ouvertement mon objectif, on va dire que je veux battre le record du monde. Mais clairement, je veux battre mon record personnel" a reconnu le N.1 mondial qui a réalisé un chrono 19.50 cette saison, le 5 juillet à Lausanne. Une 8e performance mondiale de tous les temps, la plus rapide depuis 7 ans, le situe encore à distance du record de Usain Bolt (19.19 le 20 août 2009 à Berlin).

"J'ai un grand respect pour lui", a ajouté le sprinter célèbre pour son côté amuseur public. "Mais ce n'est parce qu'on l'admire que l'on veut devenir comme lui."