Louise Carton avoue souffrir de troubles de l'alimentation

Louise Carton souffre de troubles de l'alimentation depuis des années. L'Ostendaise, championne d'Europe espoirs de crosscountry en 2015, l'a admis samedi dans un long billet publié sur son site internet.

Louise Carton a été sacrée championne de Belgique de cross chez les seniors en 2015, 2016 et 2017 et a remporté trois fois la CrossCup durant cette période. Sur la piste, elle a décroché l'argent sur 5000 m à l'Euro espoirs en 2015 et a terminé 7e de l'Euro seniors en 2016. L'athlète, aujourd'hui âgée de 25 ans, souffrait alors déjà de troubles de l'alimentation, comme elle l'a confié samedi.

"Tout a commencé il y a des années à Louvain lorsqu'on a mesuré pour la première fois ma masse graisseuse. Elle était bonne, mais on m'avait dit que je pouvais perdre 1 kg pour atteindre un pic dans une compétition importante. Cette phrase a apparemment agi comme un déclencheur sur moi. J'ai commencé à avoir l'impression d'être trop grosse", déclare Louise Carton, qui est devenue obsédée par son poids. "J'avais toujours le sentiment de ne pas être assez affûtée, surtout quand je voyais les autres athlètes. Au départ d'une course j'avais peur que les autres me trouvent trop grosse, que tout le monde voie que j'avais pris un demi-kilo".

Louise Carton n'a pris conscience de son problème que l'an dernier. "Ce n'est que l'été dernier, après ma course à l'Euro de Berlin (où elle s'est classée 13e du 5000 m, ndlr) que j'ai commencé à me dire que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Je n'avais d'autre choix que d'admettre que mes troubles de l'alimentation avaient tout balayé. J'étais au départ d'une course dans un stade plein mais je n'y étais pas vraiment, je ne pouvais pas me battre et je laissais faire. Je ne me suis alors plus reconnue. Quelque chose s'est cassé quand j'ai vu la déception de ma maman et de mon coach. J'ai alors pris mon courage à deux mains et j'ai tout raconté à mon coach le soir même. C'était la meilleure chose que j'avais faite depuis des années, je me sentais tellement soulagée".

Louise Carton a entamé une thérapie basée sur la parole en octobre. "Cela ne concerne pas que mon problème d'alimentation, mais ce que cela cache. La blessure qui m'a écartée cinq mois n'est pas arrivée par hasard, c'était un signal de mon corps", conclut Louise Carton.