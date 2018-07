Ligue de diamant : Lyles, étoile au firmament du 200 m (19.69) à Lausanne

L'Américain Noah Lyles, la nouvelle perle du sprint mondial, a signé la "perf" d'une soirée fraîche en réalisant 19 sec 69/100 (V+0,4 m/s) au 200 m, égalant son meilleur chrono de la saison, mercredi à Lausanne, la huitième étape de la Ligue de diamant d'athlétisme.

Champion national du 100 m (9.88) devant Ronnie Baker, Lyles, qui aura 21 ans le 18 juillet, allie vitesse et légèreté, avec la capacité rare de relancer sa fréquence dans les 50 derniers mètres.

Cette accélération lui a permis de distancer en fin de course son compatriote et spécialiste du 400 m Michael Norman (19.88 quand même), autre diamant de la nouvelle génération US.

Pour fêter ce chrono, et en rythme avec l'enthousiasme du public qui le découvrait, Lyles s'est laissé aller à une danse sur la piste.