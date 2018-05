Ligue de Diamant: Kendricks s'impose à la perche, Lavillenie seulement 5e

L'Américain Sam Kendricks a remporté le concours de saut à la perche de la troisième étape de la Ligue de Diamant, vendredi à Eugene dans l'Oregon, tandis que son grand rival, le Français Renaud Lavillenie, a dû se contenter de la 5e place.

Kendricks, champion du monde en titre, s'est imposé avec un bond à 5m81, devant le prodige suédois Armand Duplantis (5m71 à sa première tentative) et le Polonais Piotr Lisek (5m71, à sa deuxième tentative).

Lavillenie, en tête du bilan annuel avec 5m95 franchis mi-avril à Austin, a en revanche passé une mauvaise soirée: le recordman du monde (6m16), sacré champion du monde en salle en mars et vainqueur de l'étape de Shanghai début mai (5m81), n'a pas réussi à s'exprimer dans des conditions de vent changeantes.

Il a eu besoin de trois essais pour franchir 5m56 et n'a pas été plus haut. Invaincu à Eugene de 2013 à 2016, 2e en 2017, la star française de l'athlétisme a échoué deux fois à 5m71, avant de dépasser le temps imparti pour son troisième essai après avoir stoppé sa course.

Autre temps fort de cette première journée de la seule étape américaine de la Ligue de Diamant, le 800m. Le Kényan Emmanuel Kipkurui Korir s'est imposé en 1:45.16 devant le Botswanais Nijel Amos (1:45.51) malgré une bousculade à 200 m de l'arrivée.

Au javelot, l'Allemagne a réussi un impressionnant triplé avec le champion olympique 2016 Thomas Röhler (89m88), devant ses compatriotes Johannes Vetter, champion du monde en titre, (89m34) et Andreas Hofmann (86m45).