Liefde Schoemaker, future reine du sprint belge ?

Liefde Schoemaker a le regard sûr, une « foulée magnifique » d’après notre consultant Frédéric Xhonneux. Des longs cheveux stressés « à la Nafi ». Un record personnel à 53.38 établi début mai à Oordegem, 1 seconde et demi plus vite que sa précédente marque de référence. Une Jurbisienne au patronyme flamand et aux origines africaines. Une fille discrète pleine d’ambition et qui observe autant qu’elle apprécie ses premiers championnats du monde chez « les grands ».

« Je regarde absolument tout ce qu’il se passe autour de moi » explique-t-elle posément. « C’est impressionnant parce que ces championnats, je pensais les regarder à la télé. Et puis une semaine avant le départ pour le Japon, on m’a appelée pour me demander de rejoindre le groupe. Quand on va manger, et que je vois toutes les stars, je me dis que j’ai une grande chance d’être là puisque je n’ai encore que 16 ans. »

Depuis deux ans, Liefde est entraînée par Arnaud Ghislain, l’ancien spécialiste du 400. « C’est un encadrement idéal pour elle » explique Frédéric Xhonneux, notre consultant. « En plus, en s’entraînant au MOHA, elle dispose de très bonnes infrastructures pour progresser sereinement. C’est une athlète dont on a tous hâte de suivre l’évolution. »

Même son de cloche du côté de son entraîneur, Arnaud Ghislain, ancien membre du relais 4X400 : « Notre collaboration est encore assez récente mais je suis convaincu que Liefde est une athlète à très haut potentiel. Avec son record personnel, elle pourrait déjà faire partie des 6 filles retenues pour Doha si le relais obtient sa qualification à Yokohama ce week-end. Ce qui lui permettrait déjà de vivre de très grosses expériences au plus haut niveau. »

A Yokohama, la plus jeune participante à ses mondiaux de relais, s’est parfaitement intégrée au groupe des Cheetahs. « Elle pose des questions quand elle a besoin, elle s’intéresse » explique Carole Bam, la coach du relais féminin. « Avec Lucie Ferauge, nous avons là deux jeunes capables de courir très vite et qui pourraient rapidement faire durablement partie du projet. Leur marge de progression est encore importante. »

« Je crois que je peux encore courir plus vite, dès ces championnats. Parce que la concurrence sera importante et que j’aime courir en compétition. Je pense donc pouvoir aller encore plus vite d’autant que je ne suis pas ici pour moi mais pour l’équipe. »

Cinquième des récents jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires, la Jurbisienne disputera cet été les championnats d’Europe U18. Avant de penser aux mondiaux de Doha en septembre et aux jeux olympiques de Tokyo l’été prochain. « Bien sûr. Mais si j’y pense actuellement, c’est juste pour le fun. »