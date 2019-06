Lespagnard : "Un concours parfait, il ne manquait pas grand-chose à 2m05"

Le saut fantastique de Nafissatou Thiam à 2m02 - Décastar - 22/06/2019 Venue se "tester" dans la région bordelaise, la championne olympique du monde et d’Europe peut être rassurée. Et ce n’est que le début. La hauteur, deuxième épreuve, se révèle fabuleuse. Son concours s’écrit au plus que parfait. La Namuroise passe toutes les barres au premier essai et s’envole à 2m02, record personnel et meilleure performance de l’histoire en hauteur dans un heptathlon.