Lespagnard après la 1ère journée de Thiam: "Je lui donne un 9/10"

L'entraîneur de Nafissatou Thiam, Roger Lespagnard, est logiquement très satisfait de la prestation de la Championne olympique et mondiale après la première journée de l’heptathlon à Götzis. "Je lui donne une cote de 9 sur 10", a lancé Lespagnard au micro de la RTBF avant d'être plus précis.

"Elle a fait un magnifique record au saut en hauteur. Elle était un peu crispée sur le haies mais elle a aussi fait un bon concours du poids, surtout après avoir dépensé beaucoup d'énergies à la hauteur. Sur le 200m, on a un peu senti la fatigué mais elle compte tout de même 56 points d'avance sur son record personnel, réalisé l'an dernier."

Lespagnard a poursuivi en livrant ses impressions sur le record du monde de 'Nafi' à la hauteur. "Elle m’a fortement surpris. Surtout en passant d’1m95 à 2m01 à sa demande J’avais un peu freiné mais elle voulait le faire. Cela donne de la confiance pour Berlin où elle pourrait franchir à nouveau cette barre voir plus. C'est un excellent test en vue de l'Euro de Berlin."

Le coach de Thiam espère la voir performer encore dimanche lors des trois dernières épreuves et faire tomber le record d'Europe. "On n’était pas venu ici pour battre ce record mais c’est bien parti. On va voir dimanche. Le 800m sera peut-être plus difficile que d’habitude", a conclu Lespagnard.