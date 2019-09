Les trois relais 4X400m repris pour Doha

La commission de sélection de la LRBA s’est réunie ce samedi matin et a décidé que Les Tornados, les Cheetahs et le relais mixte 4X400 défendront bien les couleurs de la Belgique à Doha fin du mois. Les compositions exactes doivent encore être officialisées.



Les trois équipes pensaient être qualifiées après leurs prestations aux World Relays de Yokohama. Mais un petit vent de panique a soufflé sur les relais il y a quelques semaines. Au-delà de la performance japonaise, il fallait aussi – selon les critères de la fédé belge – figurer au sein du Top 12 mondial. Ce qui n’était plus le cas. Le doute a été levé ce matin par la commission de sélection qui a logiquement acté les billets des relais.



La commission a confirmé la qualification des 9 athlètes ayant réussi les minima. A savoir Nafissatou Thiam (heptathlon), Anne Zagré (100 m haies), Hanne Claes, Paulien Couckuyt (400 m haies), Claire Orcel (hauteur), Ben Broeders (perche), Thomas Van der Plaetsen (décathlon), Isaac Kimeli et Robin Hendrikx (5000 m). Les marathoniens Koen Naert et Bashir Abdi avaient validé leur sélection mais ils ont préféré ne pas faire le déplacement au Qatar, notamment en raison des conditions météo et de l’heure très tardive de leur course.

Reste maintenant à espérer que l’IAAF, la fédération internationale, enverra une invitation aux athlètes qui n’ont pas réussi le minimum mais qui sont en ordre utile dans au ranking mondial. Sont notamment concernés : Ismaël Debjani sur 1500 m, Fanny Smets à la perche, Philip Milanov au disque et Jonathan Sacoor sur 400 mètres.

Des athlètes qui devront donc patienter encore quelques jours avant de savoir s’ils pourront, ou pas, prendre part aux mondiaux.