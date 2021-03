Les Tornados savaient que ce serait difficile : "On était pénalisé depuis le départ mais on sera prêt cet été"

Les Belgian Tornados ne sont pas parvenus à reconduire leur titre de champions d’Europe indoor du relais 4x400m dimanche soir à Torun. La Belgique a en effet dû se contenter de la 4e place derrière les Pays-Bas, la Tchéquie et la Grande-Bretagne. La déception était donc palpable au moment des interviews pour des relayeurs conscients qu’un beau résultat était compliqué.

"On partait désavantagé avec le couloir 2. C’était compliqué. L’idée, c’était d’éviter de trop dépasser et de devoir changer de rythme. Malheureusement, c’est ce qui s’est passé toute la course", a expliqué Jonathan Borlée au micro de la RTBF. "J’ai dû ralentir, c’était trop lent pour moi. Au final, j’ai donné le témoin en mauvaise position à Dylan."

Un avis partagé par Dylan, 3e relayeur, et lui aussi bloqué derrière les trois premiers. "On était handicapé dès le départ avec ce couloir mais on était là avec beaucoup d’envie. On s’est battu mais au final on a eu tout ce qu’on ne voulait pas. On l’avait déjà vécu à Londres en 2017 et dans ces cas-là, c’était quasi impossible de revenir. C’est dommage mais on en tirera les leçons. On avancera et on sera là cet été."

Kevin Borlée était lui aussi fataliste au terme de ce relais mais est confiant pour la suite du parcours des Tornados."On s’y attendait. En indoor quand ça bouscule, on perd beaucoup de temps. Les changements de rythme sont difficiles. On aurait certainement préféré une 4e place mais c’est une bonne mise en jambes. On prépare Tokyo. On est sur la bonne voie. Aujourd’hui, on est passé à travers. Maintenant, il faut regarder de l’avant. C’est une première étape en gardant l’œil sur la saison estivale où l’on sera prêt."