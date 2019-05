Les Tornados et les Cheetahs en mission au Japon

Ils sont arrivés pour certains (le clan Borlée, Camile Laus et Hanne Claes) de Californie où ils ont vécu quatre semaines d’un stage de préparation intense, pour d’autres directement de Belgique (Cynthia Bolingo, Julien Watrin, Robin Vanderbemden, Paulien Couckuit et les deux petites nouvelles Lucie Ferauge et Liefde Schoenmaker). Jonathan Sacoor est venu seul, du Tennessee où il poursuit son cursus universitaire. Tout ce petit monde s’est retrouvé hier à Mito, au nord-est de Tokyo. C’est là que le COIB, le comité olympique et interfédéral belge, établira son camp de base de préparation l’été prochain pour les jeux olympiques. "Nous avons été formidablement bien accueillis par tout le staff de l’hôtel, tout le monde est aux petits soins pour nous", lance Kévin Borlée.

"Il y a déjà ici une vraie ambiance JO" poursuit Jacques, le coach des Tornados. "A l’aéroport, dans les rues où l’on croise déjà beaucoup de voitures officielles, tout respire déjà les jeux. Ça ajoute évidemment une saveur particulière à ces championnats."

Des championnats, les mondiaux de relais, qui s’ouvrent le 10 de ce mois à Yokohama, au sud-ouest de la capitale nipponne. Quatre ans après le bronze des mondiaux de Nassau aux Bahamas, les Tornados y seront en quête de leur 12e médaille internationale. "Cette médaille de 2015 ne signifie rien parce qu’en quatre ans, la concurrence évolue terriblement" s’empresse de préciser Kévin Borlée. "Mais nous sommes là pour performer et tenter de conserver notre statut." Même son de cloche ambitieux du côté du coach du relais.

Notre but? Nous rapprocher le plus possible du podium

"Nous ne sommes pas ici pour une 7e ou une 8e place. Notre but, c’est de nous rapprocher le plus possible du podium. Une place dans le top 10 (finale ou top 2 de la finale B) nous qualifierait automatiquement pour Doha (championnats du monde en septembre) et par la même occasion nous ouvrirait les portes des jeux de Tokyo l’été prochain, ce sont donc des championnats terriblement importants. Mais la concurrence sera rude. Derrière les incontournables nations comme les Etats-Unis, les Bahamas, le Botswana, la Jamaïque et Trinidad et Tobago, il y a aussi les nations européennes comme la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne et la Pologne qui commencent un peu en avoir marre de courir derrière nous. Il y a 21 nations présentes ici et le niveau sera très élevé."

Des Tornados, forts de leur titre de champions d'Europe en salle décroché en Ecosse début mars qui devront composer avec les petits ennuis musculaires de Kevin et Jonathan, légèrement touchés aux ischios. "Tout est en train de rentrer dans l'ordre mais je n'ai pas pu enchaîner les courses comme je l'aurais voulu aux Etats-Unis, je manque donc encore de rythme" précise Kévin, le capitaine du relais.

Une première sur la scène mondiale pour les Cheetahs

Les Cheetahs, elles, vont découvrir ces mondiaux avec la fraîcheur de leur inexpérience sur la scène mondiale. Après Berlin l’été dernier et Glasgow en indoor au début du printemps, elles y disputeront leur premier grand championnat planétaire. "Nous sommes très excitées et heureuses d’être ici au Japon" lance Camille Laus, la pétillante capitaine déjà bien en jambes en ce début de saison. "Premièrement parce que c’est symbolique d’être ici, à un peu plus d’un an des jeux olympiques. Deuxièmement parce que c’est notre premier grand championnat au niveau mondial et que nous pouvons, en cas de top 10, assurer notre qualification pour Doha. Nous nous réjouissons de cette nouvelle expérience avec les Cheetahs."

Un relais féminin quelque peu déforcé par les absences de Margo Van Puyvelde (blessée au mollet) et de Justien Grillet et qui a fait appel à deux grands espoirs de l’athlétisme belge pour renforcer l’équipe : les très prometteuses Lucie Ferauge , 18 ans et Liefde Schoemaker, 16 ans à peine et qui vient d’établir un nouveau record personnel sur le tour de piste à 53’38’’, soit le 8e chrono de l’année au niveau mondial chez les scolaires.