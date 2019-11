Les Tornados au Népal : "Un trip exceptionnel ... que je ne suis pas prêt à refaire" - © Tous droits réservés

Les Tornados au Népal : "Un trip exceptionnel ... que je ne suis pas prêt à refaire" - Week-end... Les Belgian Tornados sont de retour d’une folle expédition au Népal. Jacques Borlée a lancé un nouveau challenge aux relayeurs du 4X400 mètres. Objectif ? Rejoindre le camp de base de l'Everest, à plus de 5.000 mètres d'altitude. C’était un team building extrême en vue des Jeux Olympiques de Tokyo avec en prime une démarche en soutien à SOS Villages d'enfants. Un reportage signé Kevin Paepen et Gérald Wéry, avec les images et les interviews de notre confrère de la Dernière Heure, Romain Vander Pluym.