Les Tornados, 3es, s'offrent enfin leur médaille mondiale

Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée et Kevin Borlée ont décroché la médaille de bronze en finale des Mondiaux de Doha. Les Etats-Unis sont champions du monde (2:56.69). La Jamaïque se classe deuxième (2:57.90).



Le relais 4x400m belge tient enfin ce podium dans un grand championnat planétaire. Souvent frustrés, souvent au pied du podium, souvent si près, les Belgian Tornados ont su faire preuve de patience. La 24e finale aura été la bonne, celle de la consécration mondiale. Et tout ça, sans Jonathan Borlée blessé et resté en Belgique. Tokyo et les JO, c’est dans dix mois. Le rendez-vous est pris.



Le scénario écrit et espéré par Jacques Borlée s’est déroulé sans accroc. Le coach du relais a positionné la pépite Jonathan Sacoor en "lanceur" avec une mission : partir vite et coller aux basques des Etats-Unis et de la Jamaïque. Le champion du monde junior a répondu présent. Comme Robin Vanderbemden, 2e relayeur. Il a fait parler sa pointe de vitesse mais aussi sa sagesse. Débordé par le Colombien Palomeque, il a eu l’intelligence de se glisser dans sa foulée et de griller dans les derniers mètres.



A la mi-course, la Belgique est plus que jamais dans le coup pour le podium. Dylan Borlée assure. Il maintient l’écart et la position. Kevin Borlée n’a jamais été aussi bien placé. Et quand au vu de son finish, personne au pays n’imagine un autre dénouement que le bronze. Les Etats-Unis et la Jamaïque sont hors d’atteinte. Peu importe. Le champion d’Europe de Barcelone est pisté par Anthony José Zambrano. Mais le médaillé d’argent du 400m ne verra que le dos de Kevin, tenu en respect par le Bruxellois. Il a été immense une nouvelle fois. Le tableau du stade confirme le verdict et le chrono : 2:58.78, le deuxième de l’histoire de notre relais. Fini les frustrations, place à la joie. Enfin, la régularité des Tornados est récompensée au plus haut niveau. Bravo et merci.



Cette breloque est la huitième de notre pays dans un championnat du monde, la deuxième en relais après le 4x100m féminin à Osaka.