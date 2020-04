Les sportifs se confi(n)ent : Anne Zagré s'entraîne en toute sécurité

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme.

Anne Zagré, recordwoman de Belgique du 100m haies (12.71), le reconnait elle fait partie des privilégiés dans cette période qui "n'est facile pour personne". "Ce qui est chouette, c'est qu'en tant que sportif de haut niveau, on a le droit de s'entraîner ici à Louvain-La-Neuve. Toutes les mesures de sécurité adéquates sont prises. Et on a accès à la piste et à la salle de musculation. Donc pour moi, les entraînements n'ont pas changé énormément."



Le Covid 19 a par contre un vrai impact sur sa carrière. La pandémie l'a privée de ses premiers mondiaux en salle cet hiver. "Au niveau de la préparation le report des Jeux et le fait qu'on ne sait pas encore si les championnats d'Europe auront lieu, cela chamboule un peu les choses. Mais on essaie de rester "focus", de s'entraîner. On voit au jour le jour comment ça se passe".



La Bruxelloise sait déjà ce qu'elle fera quand les mesures de confinement du gouvernement seront levées. "Je pense que c'est tout simplement me faire un chouette resto en famille ou entre amis. Je vous envoie tous mes encouragements et n'oubliez pas de rester chez vous".