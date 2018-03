Les pistes d'athlétisme se préparent pour la rentrée. Et c'est du boulot!

Elles sont entretenues toute l’année. Mais avant le retour de la saison outdoor, la plupart des pistes subissent un grand nettoyage. Au stade Fallon à Woluwé (qui ouvre sa saison dès le 1er avril , avec le meeting William Kevers), on s’est activé pendant 3 jours. 5 hommes pour donner un coup de frais. Avec, au centre des efforts, le sable du saut en longueur. Qu’il faut à la fois ajouter et… enlever. "En début de saison, il est vieux, donc on le remplace complètement", nous explique le brigadier du stade, Patrick Ghevel. "Ca représente environ 300 kilos de sable pour les deux bacs. C’est du sable blanc, comme on emploie dans les plaines de jeu. C’est d’ailleurs le même stock que pour les écoles. Mais c’est vrai que c’est le saut en longueur qui fait le plus de crasse autour d’une piste d’athlétisme. On voit bien, elle est toujours toute blanche, cette piste. Il y a plein de courants d’air ici. Et en plus les athlètes, quand ils sautent, au lieu de sortir par le gazon, ils repassent souvent par la piste. Il y a du sable qui vole partout. On se croirait à la mer ! ". Et donc ce sable-là, il faut l’enlever.

Deux fois par an, une société spécialisée vient faire un nettoyage de la piste à l’eau. Le reste du temps, c’est à la souffleuse qu’on dessable. Et qu’on enlève les feuilles mortes, en ce début de saison. Les feuilles sont également retirées des rivières du steeple. Et les barrières repeintes en rouge et blanc. "Le gros entretien, c’est recharger le sable, mais aussi remettre de la brique pilée sur l’aire de lancer du poids. Et puis il y a la tribune qui demande beaucoup d’énergie. On a quand même 2000 places assises. Et les sièges sont nettoyés un par un. On ne croirait pas, mais un stade comme ça c’est quand même du boulot !"

Le site autour du stade Fallon compte encore des terrains de tennis, de rugby et de hockey. "A quelques exceptions près, c’est entretenu 365 jours par an", nous explique l’échevin des sports, Eric Bott. "Ici, avec la reprise des meetings, toute l’équipe est à pied d’œuvre. En tout, nous avons 14 ouvriers à temps plein". Et parmi eux, pas mal d’anciens sportifs. Tous ont, en tout cas, la fibre. "Je suis sportif dans le cœur", nous confie l'un d'eux Hafid Chackroun. "On est au service des athlètes. C’est très agréable de travailler ici et d’entretenir ce stade. C’est une partie de chez nous, en fait"