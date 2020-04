Les Mondiaux d'athlétisme d'Eugene se tiendront du 15 au 24 juillet 2022

Nafissatou Thiam sacrée Championne du Monde de l'heptathlon - Londres - Championnats du monde 2017... Nafissatou Thiam a décroché le titre mondial de l’heptathlon ce dimanche à Londres. Ce 6 août 2017 restera gravé dans l’histoire de l’athlétisme belge, jamais auparavant un de nos représentants n’avait remporté l’or aux championnats du Monde. Championne olympique, détentrice de la 3e performance de tous les temps et désormais championne du monde, Nafi est plus que jamais la patronne des épreuves combinées. L'Allemande Carolin Vetter (6696 pts) et la Néerlandaise Anouk Vetter (6636 pts) complètent le podium.