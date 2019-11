Les lièvres, ces anges gardiens de la course à pied

Sur la ligne de départ, on les reconnaît à leur dossard de couleur différente. Et cette indication en lettres majuscules "PACE". Ils sont à la fois meneur d'allure et garde du corps. Ils protègent du vent et gère le temps. Ils sacrifient leur propre course pour encadrer un athlète qui souhaite réaliser un chrono précis. Des coureurs altruistes qui, contre défraiement, se mettent au service de coureurs intrinsèquement moins forts. Parmi les lièvres de renommée internationale, un belge, Roger Könings, marathonien de très bon niveau (record personnel à 2h21'13'' sur la distance mythique). Un métronome capable de conserver une cadence très précise et de gérer le tempo à la seconde près. "Dans le jargon, on dit que l'athlète doit se reposer sur les jambes du lièvre "explique ce professeur de sport originaire des Cantons de l'Est. "Pendant la course, nous devons veiller à respecter l'allure choisie en étant sans cesse attentif à l'athlète qu'on encadre, aux signes extérieurs de fatigue... Nous gérons les temps de passage pour lui permettre de courir l'esprit complètement libéré sans devoir regarder sa montre. Quand on arrive à proximité des ravitaillements, nous devons également ouvrir la voie pour éviter les bousculades et les éventuelles pertes de temps. C'est une responsabilité complète. Mais une fonction très noble."

Une fonction primordiale dans la recherche de chronos précis et de minima qualificatifs basée sur la confiance, parfois quasiment aveugle, entre l'athlète et son/ses lièvre(s).

Au récent marathon de Francfort, il a encadré Katharina Steinruck, l'une des meilleures marathoniennes allemandes. Une course menée de main de maître par Roger et l'autre lièvre engagé pour l'occasion. Au bout du compte, un record personnel pour l'Allemande (2h27'26'') et une qualification olympique en poche. "Les gars ont fait du très bon boulot en respectant parfaitement les temps de passage et en me protégeant du vent. Tout a été respecté à la lettre. promis, je leur enverrai une carte postale de Tokyo".

La consécration d'un véritable travail d'équipe pour un effort pourtant profondément individuel. celui de courir contre le temps.