La Jamaïque et le Canada out, frayeur pour les USA

Les Jamaïcaines assurent en série du 4x100, leurs compatriotes loupent la finale ! - © GIUSEPPE CACACE - AFP

Les séries du 4x100m masculin ont fait des dégâts. La Jamaïque (38.18) seulement 5e de la première course et le Canada (37.91), scotché à la 6e place dans la série suivante, ne verront pas la finale du relais. Les Etats-Unis, autres grands spécialistes de la discipline, ont, eux, eu chaud. La troisième transition entre Michael Rodgers et Cravon Gillepsie a été plus que laborieuse mais valable.



La Grande-Bretagne, emmenée par Adam Gemili, a signé le meilleur temps en 37.56, meilleure performance mondiale de l'année. La Turquie a été disqualifiée et le Qatar n'a pas pris le départ.