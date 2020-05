Les "Impossible Games" d'Oslo réuniront, à distance, le gratin de l'athlétisme

Duplantis et Lavillenie ex aequo dans leur affrontement à distance depuis leur jardin -... La grande majorité des compétitions sportives étant actuellement à l'arrêt, les différentes fédérations ne manquent pas d'ingéniosité pour maintenir leurs sportifs en éveil et les spectateurs en haleine... World Athletics, la fédération internationale d'athlétisme, avait par exemple choisi de mettre sur pied ce dimanche the Ultimate Garden Clash – Pole Vault Edition (en français : le Grand Clash des Jardins - Saut à la Perche).