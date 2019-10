Les Cheetahs 4es de leur première finale mondiale, après le déclassement de la Jamaïque et du Canada

Hanne Claes, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus ont décroché une magnifique quatrième place en finale du 4x400m des mondiaux de Doha. Le titre est revenu sans surprise aux Américaines.



Hanne Claes a mis les Cheetahs sur orbite en les positionnant dans le peloton. Et puis tour après tour, relais après relais, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt et Camille Laus ont fait grimper la Belgique dans le classement.



La capitaine a fini très fort et à pris une petite revanche sur l'Ukraine au bout d'une très solide dernière ligne droite. En séries, la Tournaisienne avait été grillé sur le fil par Ryzhykova, elle n'a cette fois laissé aucune chance à la spécialiste du 400m haies.



Le quatuor US - Francis, McLaughlin, Muhammad, Jonathas - ont comme attendu survolé la finale. Les "girls" se sont imposées en 3:18.92 ... avec un boulevard d'avance sur la Pologne (3:21.89) et La Grande Bretagne (3:23.02). La Jamaïque (3:22.37) initialement 3e, a été disqualifiée. Le Canada a subi le même sort.