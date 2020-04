Les championnats d'Europe d'athlétisme de Paris sont annulés

La 25e édition des championnats d'Europe d’athlétisme qui devaient se dérouler du 25 au 30 août au stade Charléty de Paris, ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus. La décision a été annoncée jeudi par les organisateurs.

Après le report en 2021 des championnats du monde en salle de Nankin en Chine et, surtout, des Jeux Olympiques de Tokyo, l'Euro était le dernier grand championnat d'athlétisme programmé en 2020 et la dernières chances pour les athlètes belges et européens de remporter un titre.

Tous les meetings d'athlétisme de la Diamond League prévus jusqu'au mois de juin ont aussi été reportés : Doha (17 avril), ville chinoise à définir (9 mai), Stockholm (24 mai), Naples (28 mai), Rabat (31 mai), Eugene (7 juin) et Paris (13 juin). Celui d'Oslo (11 juin) est lui fortement modifié.