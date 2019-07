Les Borlée, Zagré, un champion olympique et un meilleur performeur mondial pour la 40ème Nuit de l'Athlétisme - © Tous droits réservés

Pour la quarantième édition de la Nuit de l’Athlétisme au 'Stadion de Veen’ à Heusden-Zolder, Marc Corstjens (organisateur du meeting) a su concocter une affiche alléchante avec quelques figures de proue belges mais aussi internationales.

Les Borlée, Zagré, un champion olympique et un meilleur performeur mondial pour la 40ème Nuit de l'Athlétisme - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA L’évènement phare de cette édition sera sans aucun doutes le 200 mètres. Sur la ligne de départ, on retrouvera Jonathan et Dylan Borlée ainsi que notre champion du monde junior Jonathan Sacoor. Un relais 4x400 mètres est aussi prévu spécialement pour les Tornados. Une équipe jamaïcaine et une équipe française seront opposées à nos champions d'Europe en titre. Comme leurs homologues masculins, les Belgian Cheetahs Camille Laus et Hanne Claes ont décidé de s’aligner sur le double hectomètre. Les deux Cheetahs devraient se disputer la victoire à moins que Manon Depuytdt ,récente septième des championnats d’Europe espoir, ne vienne jouer les trouble-fêtes. Les observateurs belges seront enfin très attentifs aux performances d’Eline Berings et Anne Zagré sur le 100 mètres haies. En délicatesse avec son ischio, Anne Zagré viendra avec l’espoir d’améliorer sa performance du meeting de Naimette, où elle s’était imposée en 13 :23. Enfin, le meeting espère atteindre les hauteurs grâce aux perchistes Chloé Henry et Fanny Smets, recordwoman de Belgique dans la discipline.

Des internationaux qui vont donner du fil à retordre pour nos Belges Les Borlée, Zagré, un champion olympique et un meilleur performeur mondial pour la 40ème Nuit de l'Athlétisme - © ERIC FEFERBERG - AFP Le meeting d’Heusden-Zolder est aussi une belle occasion pour les amateurs d’admirer des athlètes de renommée internationale. Et cette année n’échappera pas à la règle : un champion olympique et un meilleur performeur mondial sont au programme. En effet, sur 200 mètres, le jeune Clarence Munyai affrontera les Borlée en tant que favori. L'Africain du Sud possède un record en 19 :69 et vient de réaliser à Naimette la meilleure performance mondiale sur 300 mètres en 32 :45. Munyai devra se partager la vedette avec le demi-fondeur Taoufik Makhloufi. L’Algérien, champion olympique du 1500 mètres à Londres en 2012, s’alignera sur un 800 mètres très relevé. Le vice-champion olympique en titre du double tour de piste devra faire face aux Kenyans Alfred Kipketer et Collins Kipruto, tous les deux dans le top 30 des performances mondiales de l’année. Le 5000 mètres devrait donner la possibilité à notre Belge Sofiane Bouchikhi de réaliser un bon temps. La course sera emmenée par le Kenyan Stanley Whaitaka Mburu, meilleur performeur mondial sur 10 000 mètres en 2018, et le Norvégien Henrick Ingebritsen, pointure européenne de la discipline.

La jeunesse vient en masse et à la recherche d'une qualification mondiale Le meeting d’Heusden sera aussi l’occasion de voir la relève de l’athlétisme belge en pleine action. Beaucoup d’entre eux tenteront de décrocher leur billet pour les mondiaux de Doha, qui auront lieu fin Septembre. C’est le cas pour les demi-fondeuses Renée Eyckens et Elise Vanderelst qui tenteront de battre les minimas respectivement sur 800 et 1500 mètres. La sauteuse en hauteur Claire Orcel tentera de franchir 1m94 et ainsi décrocher le précieux sésame pour Doha. De son côté, le namurois Eliott Crestan sera à la recherche d’un temps référence sur 800 mètres. Les athlètes fraichement médaillés aux championnats d’Europe espoir de Gälve seront aussi de la partie. Kobe Vleminckx, médaillé d’argent sur 200 mètres, et Pauline Couckuyt, médaillé d’or sur 400 mètres haie, seront là pour se jauger face aux seniors. Ce sera aussi l’occasion d’applaudir la délégation espoir la plus médaillée de l’histoire de notre athlétisme.

