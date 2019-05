Les Belgian Tornados se qualifient pour la finale des Mondiaux de relais

Les Belgian Tornados ont pris la 2e place de la deuxième série du 4x400m des mondiaux de relais de Yokohama. Ils ont été devancés par de surprenants japonais, survoltés à domicile. Ils ont aussi validé leur ticket pour les championnats du monde de Doha.



Comme à l'Euro de Berlin l'été dernier le quatuor Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin et Jonathan Sacoor a fait le job et s'est ouvert les portes de la finale. L'équipe belge, privée en dernière minute de Jonathan Borlée, a navigué en deuxième position tout au long de la course. Sacoor a fini le boulot et a bloqué le chrono en 3'03''70, derrière le Japon (3'02''55).



Les Américains, tenants du titre, ont dominé ces séries en 3'02''06. Ils sont suivi par Trinidad et Tobago, titré aux Mondiaux de Londres en 2017 (3'02''49). Le Japon a signé le 3e temps.



La Jamaïque (3'02''67), l'Afrique du Sud (3'02''77), la Grande-Bretagne (3'03''11) et l'Australie (3'03''53) sont les autres pays qualifiés pour la finale A. Les Belges présentent le 8e chrono des engagés.