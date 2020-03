Les Belgian Tornados renoncent à leur stage sud-africain

La préparation olympique des Belgian Tornados est – comme celle de beaucoup d’autres sportifs – totalement chamboulée par la pandémie de coronavirus. Entre la fermeture du territoire américain et le risque de se retrouver bloqués à l’étranger, les relayeurs belges ont choisi la solution la plus sage : rester en Belgique.



"Nous annulons notre stage en Afrique du Sud et nous restons en Belgique", a laconiquement annoncé Jacques Borlée dans un communiqué.



Initialement, il devait emmener ses boys dans les installations cinq étoiles de Belek. La fédération a – logiquement – décidé d’annuler son stage en Turquie. La course aux solutions de rechange a donc commencé.



Un départ vers les Etats-Unis où la famille Borlée à ses habitudes ? Impossible. Donald Trump a interdit l’accès aux Etats-Unis à tous les ressortissants européens. Coach Jack s’est tourné alors vers l’Afrique du Sud, où les Tornados posent les bases de leurs étés depuis quelques années. Mais là, c’est la crainte de se retrouver mis en quarantaine sur place qui a pris le dessus.



Le Team relais continuera donc sa préparation sur le sol Belge et particulièrement à Louvain-La Neuve. "Le ministre des sports a directement réagi. Les athlètes professionnels vont pouvoir se rendre à Louvain-La-Neuve (alors que le centre Adeps du Blocry est fermé, ndlr). On devra faire attention à notre mode de fonctionnement mais on va pouvoir continuer à s’entraîner", expliquait ce dimanche Jacques Borlée sur le plateau du Week-end Sportif. "C’est une salle formidable mais on est dans la phase spécifique et on voudrait rentrer en compétition. Mais je pense que ce sera compliqué".



Un autre membre de l’équipe vit, aussi une période compliquée. Jonathan Sacoor, qui étudie aux Etats-Unis, a lui quitté son université de Tennessee pour le Chili.