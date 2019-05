Les Belgian Cheetahs, 4es de leur série, disputeront la finale B des Mondiaux de relais

Les Belgian Cheetahs, privées de Cynthia Bolingo, ont pris la 4e place de la première série du 4x400m des mondiaux de relais de Yokohama.



Camille Laus et Hanne Claes, les deux relayeuses les plus expérimentées, ont lancé Paulien Couckuyt et Lucie Ferauge en quatrième position. Les deux jeunes, novices à ce niveau, ont parfaitement rempli leur mission.



Ferauge, gêné dans le dernier virage par la kényane Gladys Musyoki, a coupé la ligne en 4e position dans un temps de 3'30''69. La Pologne (3'28''05) a devancé la Grande Bretagne (3''28''31) pour la victoire. La Suisse s'est classée 3e grâce au beau retour de Yasmin Giger (3'29''15).



Les Etats-Unis ont largement dominé la deuxième série en 3'25''72, la meilleure performance mondiale de l'année. L'Italie, qui s'est accrochée pendant 800m, termine finalement 2e (3'29''08'') devant la France (3'29''89).



L'Ukraine (3'27''71), lauréate de la 3e série, et le Canada (3'28''75) ont décroché les deux derniers tickets directs pour la « grande » finale. La Jamaïque, 3e, (3'28''80) a arraché sa place au temps. Tout comme la Suisse.



Les deux premières de chaque course et les deux meilleurs temps se qualifient pour la finale. Les Belges disputeront la finale B, ce dimanche. Le Top 10 de ce mondial se qualifie pour les Mondiaux de Doha.