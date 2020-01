Les baskets magiques bientôt interdites?

C'est une polémique qui ne cesse d'enfler depuis le 12 octobre dernier lorsque Eliud Kipchoge, le meilleur marathonien du monde, est parvenu à briser la mythique barrière des 2 heures sur la distance reine à l'occasion d'une gigantesque opération marketing du fabricant Nike organisée grâce à la puissance financière d'Ineos. Ce jour-là, le champion olympique du marathon, portait aux pieds la nouvelle ZoomX Vaporfly Next %, dernière née de la gamme de la marque à la virgule. Une chaussure hyper légère avec une semelle en mousse dernier cri qui cache des lames en carbone censées permettre au coureur d'économiser de l'énergie. "La chaussure permet un gain d'énergie calculé entre 4 et 8% grâce au dynamisme de la semelle qui absorbe et renvoie cette énergie" explique Christophe Thomas, patron de la chaîne de magasins Trakks. "Et qui dit gain d'énergie, dit gain de vitesse. A effort égal, on consomme moins d'énergie et on court donc plus vite." CQFD

Le lendemain de cette première historique (performance non homologuée parce que réalisée hors compétition), Brigid Kosgei brisait le record du monde féminin sur marathon, elle aussi chaussée des fameuses godasses magiques. Il n'en fallait pas plus pour que les commentaires et critiques enflent de jour en jour. Certains argumentant qu'il s’agissait là de dopage technologique comme l'ont été considérées tout un temps les combinaisons de natation en polyuréthane, aujourd'hui interdites.

Depuis lors, la fédération internationale se penche sur le problème pour tenter d'encadrer le sujet. "Un groupe composé de responsables techniques, d'athlètes, de praticiens de la santé et d'experts juridiques, examine en ce moment la chaussure et sa technologie. Nous espérons rendre leurs résultats disponibles au début de l'année" indique le communiqué de World Athletics. Selon certains médias, cette décision est imminente. On devrait aboutir à une interdiction tout en conservant les recors établis jusqu'ici.

Des chaussures qui connaissent un large succès commercial. Conséquence, de nombreux coureurs de tous niveaux, les utilisent désormais avec là aussi une amélioration notable des performances. En attestent les statistiques de Strava, le réseau social dédié au sport, qui permettent de constater que les chronos réalisés sur marathon par des coureurs portant les chaussures controversées est 8,7% plus rapide que ceux chaussés par une autre marque (notamment Adidas).

Comme le précise notre consultant athlétisme, Frédéric Xhonneux "pour parler de dopage, il faut des règles, actuellement, il n'y en a pas qui encadrent la fabrication et l'utilisation de ces chaussures. Il est donc trop tôt pour parler tricherie mécanique ou technologique."

Il est surtout temps que la fédération internationale prenne fermement position. Elle le fera inévitablement en ce début d'année avant la période des marathons (dont celui de Londres où Kipchoge a confirmé sa présence) au printemps.