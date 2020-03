Les 20km de Bruxelles, programmés le 31 mai, repoussés à cet automne

La 41ème édition des 20km de Bruxelles, initialement programmée le dimanche 31 mai, sera reportée à cet automne, ont fait savoir les organisateurs ce vendredi, en raison de la pandémie de coronavirus.

"Les 20km de Bruxelles, c’est plus de 137 nationalités et 40.000 participants. Nous cherchons une nouvelle date en concertation avec les autorités, afin que l’événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions imaginables. D’ici là, prenez soin de vous, continuez à vous entraîner en respectant les consignes de sécurité et les mesures de confinement, et faisons de cette édition un événement mémorable !"