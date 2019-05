Le TAS rejette l'appel de Caster Semenya, qui devra limiter son taux de testostérone

Le Tribunal arbitral du sport a validé ce mercredi le nouveau règlement de la Fédération internationale d'athlétisme, qui oblige les athlètes hyperandrogènes, dont la Sud-Africaine Caster Semenya, double Championne Olympique, à prendre des médicaments pour faire baisser leur taux de testostérone.

Le règlement de l'IAAF "entrera en vigueur dès le 8 mai", a annoncé ce mercredi l'IAAF. L'IAAF a accueilli "avec reconnaissance" la décision "prompte et détaillée" du TAS, se félicitant que le tribunal reconnaisse le caractère "nécessaire, raisonnable et proportionné" de ce règlement. Ce délai va permettre à l'IAAF d'adapter le règlement aux réserves posées par le TAS.

Le TAS émet de "sérieuses préoccupations au sujet de la future application pratique de ce règlement", mais rejette le recours de Caster Semenya contre les mesures de l'IAAF obligeant les femmes "hyperandrogènes" à faire baisser, avec des médicaments, leur taux de testostérone pour pouvoir participer aux épreuves internationales allant du 400 m au mile (1.609 m).

Si le TAS valide par sa décision le règlement DDS de l'IAAF, il émet des réserves sur la difficulté de le mettre en application.

"La difficulté d'appliquer un principe de responsabilité objective en fixant un seuil concernant le taux de testostérone à respecter et les conséquences éventuelles en cas de dépassement temporaire et involontaire de ce seuil."

La difficulté de prouver un véritable avantage athlétique chez les athlètes soumises au Règlement DDS sur les distances du 1500m et du mile.

"Les éventuels effets secondaires du traitement hormonal (prise de contraceptifs par voie orale), qui pourraient ultérieurement démontrer chez certaines athlètes une impossibilité pratique de se soumettre au règlement DDS."

La sentence du TAS, très argumentée, est développée dans un document de 165 pages encore tenu confidentiel. Elle peut encore être contestée devant un tribunal fédéral suisse dans un délai de 30 jours. Il est vraisemblable que Semenya, soutenue par sa fédération et toute une nation, se tournera maintenant vers la justice helvétique.

La Sud-Africaine triple Championne du Monde (2009, 2011, 2017) et double Championne Olympique du 800 m (2012, 2016) n'est pas la seule athlète qui pourrait être affectée par ce règlement. Les médaillées d'argent et de bronze du 800 m aux JO de Rio en 2016, Francine Niyonsaba (Burundi) et Margaret Wambui (Kenya) ont également été confrontées à des questions sur leur taux de testostérone.