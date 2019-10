Le showman Tamberi enflamme le stade… dès la présentation

Gianmarco Tamberi n’est pas seulement champion du monde en salle et double champion d’Europe. L’Italien c’est aussi une gueule, un look et une propension à faire le show.



Il l’a encore prouvé dès la présentation de la finale du saut en hauteur aux mondiaux de Doha avec un salto sans élan. Il a ensuite "chauffé" le public – plus nombreux que les autres jours – du Khalifa Stadium.