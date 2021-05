Le quatuor mixte belge termine au pied du podium des World Relays

Dylan Borlée, Cynthia Bolingo, Camille Laus et Kevin Borlée ont pris la place de la finale du 4x400m mixte des World Relays à Chorzów en Pologne. L’Italie s’est imposée devant le Brésil et la République dominicaine.



Les Italiens ont fait la course en tête et n’ont pas été réellement inquiétés. Ils décrochent le titre mondial en 3 : 16.60. Le Brésil suit en 3 : 17.54. Alison Dos Santos a fini très fort et est venu casser juste devant le Dominicain Alexander Ogando (3 : 17 : 58).



Toujours au contact du podium virtuel, les Belges échouent à moins de quatre dixièmes de la boîte (3 : 17.92).