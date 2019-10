Le podium de la perche s'offre un salto collectif

Sam Kendricks, Armand Duplantis et Piotr Lysek ont proposé un superbe spectacle en finale du saut à la perche, ce mardi à Doha. L'Américain s'est imposé (5m97) devant le Suédois (5m97) et le Polonais (5m87) au terme d'un concours riche en émotions et en rebondissements.



Comme souvent les perchistes ont fait preuve de fair-play. L'entente entre ces athlètes en lutte pour un sacre mondial est tout simplement belle à voir. Après les accolades pendant le concours, le trio s'est retrouvé pour débriefer la compétition sur le sautoir. Ils ont ensuite offert une dernière pirouette au public : un salto collectif.