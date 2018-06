Le minima mais pas ... la qualif pour Kersten et Casteele

Dieter Kersten et Steven Casteele ont réussi samedi à Leiden (Pays-Bas) le temps limite sur 10.000 mètres pour l'Euro de Berlin en courant respectivement en 28:46.25 et 28:48.36.



Ils ne figurent cependant pas dans les trois meilleurs chronos belges de la saison, Soufiane Bouchikhi (27:41.20), Bashir Abdi (28:15.58) et Simon Debognies (28:25.32) ayant couru plus vite, et ne sont donc pas encore qualifiés.

Debognies a remporté samedi le 3.000 mètres de la Flanders Cup à Huizingen en 8:08.07. La star locale Jonathan Sacoor, qui visait le record de Belgique U20 du 400m (45.86), a couru en 46.38.