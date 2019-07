Le Meeting de Liège en direct vidéo (LIVE 19h50)

La 18ème édition du Meeting International d'athlétisme de Liège se déroulera ce mercredi au stade de Naimette-Xhovémont. Les organisateurs ont annoncé des duels au sommet dans les rangs des athlètes belges ainsi que la prestation attendue du prometteur jeune sprinter sud-africain Clarence Munyai.

Il offrira l'occasion aux athlètes de belles occasions de réaliser les minima internationaux pour les championnats du monde 2019 de Doha (27 septembre - 6 octobre) et pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 (24 juillet - 9 août).

Les organisateurs ont notamment annoncé la participation très attendue du jeune sprinter sud-africain, Clarence Munyai (21 ans), auteur d'un des 10 chronos les plus rapides de l'histoire du 200 mètres (19.69), ainsi que les duels entre Ben Broeders et Arnaud Art au saut à la perche et entre Anne Zagré et Eline Berings sur 100 m haies.

Munyai, également détenteur du record du monde juniors du 300 mètres (31.61), s'alignera sur cette distance. Parmi les autres moments forts du meeting liégeois, on notera, le concours de perche avec les Belges Ben Broeders, médaillé de bronze vendredi dernier à l'Universiade de Naples et déjà qualifié pour les Mondiaux de Doha avec un saut à 5m76 à Hof (All), le nouveau record de Belgique, et Arnaud Art, qui avait battu le record national il un an à Liège (5m72). Ce dernier est toujours à la recherche du minimum mondial (5m71). La limite olympique est fixée à 5m80.

La Bruxelloise Anne Zagré, qui a réalisé le minimum mondial (12.98) sur 100 mètres haies à la Chaux-de-Fonds (Sui) le 30 juin (12.96), évoluera à Liège en toute décontraction et tentera de se rapprocher de son record de Belgique 12.71 signé en 2014 à Heusden. Elle sera opposée à la Gantoise Eline Berings, qui effectuera sa rentrée après une blessure. La limite olympique est fixée à 12.84.

D'autres athlètes féminines belges seront à suivre lors du meeting liégeois, entre autres Elise Vanderelst (800 mètres) et Hanne Maudens (longueur). Sur le plan international, on suivra entre autres Michelle-Lee Ahye et Desiree Henry (100 m), ainsi que Levern Spencer et Svetlana Radzivil (hauteur).