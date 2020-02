Le joggeur du dimanche veut trop souvent dépasser ses limites…

Un peu partout dans le pays reprennent les challenges de courses à pied ouverts à monsieur et madame tout-le-monde. Des challenges très populaires. Un exemple parmi d'autres : l'ACRHO, l'Amicale des Courses sur Routes du Hainaut Occidental. 840 coureurs étaient au départ ce samedi à Celles de la première des quarante manches de la saison !

Malgré le manque de réel enjeu, certains joggeurs prennent cette compétition très au sérieux, au point de parfois trop en faire et de se blesser. Alors, pour vous permettre d’anticiper les soucis, on a décidé de vous donner quelques conseils à vous, les coureurs amateurs (et le mot " amateurs " n’a rien de péjoratif) en quête de performance.

Thadée Adam a remporté ledit challenge ACRHO en 2016. Il est également triple champion du Hainaut en titre de cross, habitué de la Cross Cup mais aussi des courses sur piste pour le club tournaisien de la RUSTA où il est affilié. A 27 ans, il rêve de descendre sous les 30 minutes sur 10 kilomètres. Un seuil " mythique " qu’il tentera de franchir en avril prochain. Et puis, Thadée Adam entraîne également chaque semaine quelques coureurs régionaux en quête de bons résultats dans les épreuves du coin. Il sait donc de quoi il parle ! Interview.

Thadée, ce fameux challenge ACRHO réunit chaque week-end entre 500 et 1000 coureurs. On dit parfois dans la région que c’est le Championnat du Monde des coureurs du dimanche…

" C’est en effet un objectif pour beaucoup de coureurs de la région. Moi-même j’entraîne un groupe de joggeurs au Running Club Estaimpuis et depuis la fin du challenge ACRHO 2019, depuis le dernier entraînement, j’entends déjà parler du début du challenge ACRHO 2020 ! Donc, c’est vrai qu’il y a un réel engouement dans la région pour ce challenge. "

C’est facile de dire en début d’année qu’on a ciblé quelques courses mais après, emporté par l’engouement et l’esprit de groupe, on a quand même tendance à régulièrement dépasser ses objectifs et la fatigue arrive alors très rapidement.

Faut-il déjà être au top de sa condition pour la première course de la saison ?

" Non, je ne pense pas que ce soit important d’être au top pour la reprise. Il faut surtout se fixer une planification sur la saison et… essayer de la respecter ! C’est facile de dire en début d’année qu’on a ciblé quelques courses mais après, emporté par l’engouement et l’esprit de groupe, on a quand même tendance à régulièrement dépasser ses objectifs et la fatigue arrive alors très rapidement. "

Pour continuer avec l’exemple du challenge ACRHO, on y compte quarante courses, c’est beaucoup. Il fait donc prendre l’agenda et cocher les courses sur lesquelles on compte être au top ?

" Oui, c’est tout-à-fait ça. Il faut se fixer une ligne de conduite dès le début de l’année, fixer les courses en fonction de nos qualités et caractéristiques personnelles mais aussi de nos objectifs sur la saison. Et surtout, il faut vraiment essayer de s’y tenir pour éviter de surcharger le calendrier. "

Est-ce que le plus gros " défaut " du coureur du dimanche, ce n’est pas justement cette envie de se dépasser avec pour conséquence les blessures ?

" Oui, on est très vite en surcharge sans s’en rendre compte. Quand on veut combiner la compétition et les entraînements en tentant de toujours garder une ligne de performance élevée, c’est là qu’on rencontre inévitablement les blessures ou les grosses fatigues. "

Pour l’entraîneur que vous êtes, c’est paradoxal d’essayer de tirer le meilleur de vos coureurs et, en même temps, d’essayer de les canaliser et de les calmer…

" C’est compliqué mais c’est aussi très simple à faire comprendre. J’explique, par exemple, à mes coureurs que les athlètes de très haut niveau se fixent quatre ou cinq courses par demi-saison, au grand maximum huit à dix courses par an. Quand on voit sur le challenge ACRHO que certains cherchent à faire quarante courses sur la saison, on prend conscience du fossé qui existe entre le monde professionnel et le monde amateur. "

Si celui qui a l’habitude de s’entraîner une fois par semaine décide, du jour au lendemain, de s’entraîner quatre fois par semaine en rajoutant en plus la compétition du week-end, il peut être certain que sa saison sera terminée deux mois plus tard !

Quel est l’entraînement idéal pour un coureur lambda ? Quel programme adopter pour tenir toute la saison ?

" Je crois qu’il n’y a pas vraiment de recette miracle pour y arriver. L’objectif sera surtout de varier les entraînements, de travailler sur des fractionnés courts et longs, d’établir un certain niveau d’endurance pour être régulier sur toute l’année, et surtout d’être progressif. Si celui qui a l’habitude de s’entraîner une fois par semaine décide, du jour au lendemain, de s’entraîner quatre fois par semaine en rajoutant en plus la compétition du week-end, il peut être certain que sa saison sera terminée deux mois plus tard ! "

En arrivant sur le lieu de notre rendez-vous pour cette interview, que vois-je? Thadée Adam en train de courir ! Finalement, sur une journée, vous courez plus que vous ne marchez, non ?

" C’est vrai que j’ai un programme d’entraînement assez chargé. De façon très progressive, je suis passé maintenant à dix ou douze entraînements par semaine ! Ça m’arrive régulièrement de m’entraîner deux fois par jour. Mais je le répète, c’est vraiment important d’être progressif et d’éviter les blessures même si forcément, en étant sportif accompli, le risque augmente largement. "