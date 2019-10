Le "gamin" Niklas Kaul sacré au décathlon après une 2e journée phénoménale, Van der Plaetsen 9e

Niklas Kaul est devenu, à 21 ans, champion du monde du décathlon. Le jeune allemand pointait seulement à la onzième place du classement à l’issue des cinq premières épreuves. Époustouflant ce jeudi, il a grappillé les places lors d’une deuxième journée fabuleuse.



Auteur d’un jet décoiffant au javelot (79m05, record des mondiaux) et d’un impressionnant 1500m (4:15.70), il a fait plier ses aînés dans les deux derniers travaux du déca. Avant cette ultime course, trois concurrents se tenaient en 19 points. Kaul a été le plus costaud. Il a fait sauté ses concurrents au train et s’est offert à un nouveau record personnel (8691 pts). L’Estonien Maciel Uibo (8604 pts) et le Canadien Damian Warner (8529 pts) ont complété le podium. Thomas Van der Plaetsen a pris la 9e place.



Kaul est une véritable pépite des épreuves combinées. Depuis 2015, il a gagné tous les titres possibles dans les catégories d’âge. Il a enchaîné les médailles d’or mondiales en scolaires et en juniors et les sacres européens en juniors et en espoirs. Il avait aussi terminé au pied du podium à l’Euro senior de Berlin.



Déçu de sa première journée, Thomas Van der Plaetsen a redressé la tête pour finir aux portes du Top 8. Il a bouclé la 10e épreuve, le 1500m, en 4:43.95. Il a ajouté 656 points et porté son total final à 8.125 points.

Thomas Van der Plaetsen a réussi mercredi 11.38 sur 100m (778 pts), 7m20 à la longueur (862), 13m78 au poids (715) et 2m08 à la hauteur (878) et 50.89 sur 400m (774).

Jeudi, il a débuté par 14.80 sur 110m haies (874 pts), puis 46m17 au disque (791) 5m30 à la perche (1.004) et 63m67 au javelot (791).

Van der Plaetsen disputait à 28 ans ses 5es championnats du monde. Son meilleur classement jusqu'à jeudi était une 13e place à Daegu en 2011 (8.069) et son meilleur résultat 8.255 points à Moscou en 2013 (15e). Il aussi fini 14e à Pékin en 2015 (8.035) et abandonné il y a deux ans à Londres.



Le tenant du titre le Français Kevin Mayer a abandonné au cours de la 7e épreuve le saut à la perche lors du saut à la perche, blessé à une cheville.