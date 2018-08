Le duel Sacoor-Borlée sur 400m, le succès de Nafi, la fusée Coleman : Revivez les plus beaux moments du Van Damme

Côté international, le public a pu se régaler avec trois Meilleurs performances Mondiales de l'année (MPM) signées Chris Coleman sur le 100m masculin, Beatrice Chepkoech sur le 3000m steeple féminin et Selemon Barega sur le 5000m masculin.

Nos autres représentants se sont aussi bien comportés avec le succès de Nafissatou Thiam à la hauteur mais aussi les records personnels de Bashir Abdi sur 5000m et d'Élise Vanderelst sur 1500m.

La 42e édition du Mémorial Van Damme a tenu toutes ses promesses vendredi soir à Bruxelles avec comme point d'orgue le 400m et le duel Belgo-belge entre Kevin Borlée et Jonathan Sacoor remporté par l'étoile montante du tour de piste noir-jaune-rouge.

C'est la performance belge de la soirée! Jonathan Sacoor a remporté le 400m du Mémorial au bout d'un tête à tête passionnant avec Kevin Borlée. Le champion du monde U20 s'est imposé en 45.59 devant Kevin Borlée (45.62), médaillé d'argent des derniers championnats d'Europe. Dylan Borlée , visiblement blessé, n'a pas fini la course.

Nafissatou Thiam n'a pas dû forcer son talent pour remporter un concours à la hauteur qui ne présentait pas les meilleures spécialistes. Un bond à 1m89 lui a suffi pour s'imposer et devancer l'Australienne Nicola McDermott (1m87) et l'Ukrainienne Oksana Okuneva (1m87). Ses tentatives manquées à 1m92, une barre largement accessible pour notre heptathlonienne, montrent qu'il s'agissait d'un concours de fin de saison qu'elle a tout de même tenu à honorer.

Coleman, 22 ans et détenteur du record du monde du 60 mètres en salle depuis février (6.34), a devancé son compatriote Ronnie Baker (9.93) et le Jamaïcain Yohan Blake , 3e en 9.94.

Un des épreuves les plus attendues, le 100m masculin, a tenu toutes ses promesses avec le succès de l'Américain Christian Coleman . Grâce à des premiers mètres impressionnants, il a posé les bases de son record personnel en 9.79. Une prestation qui lui a valu par la même occasion la meilleur performance mondiale.

Un 5.000m de feu avec une MPM pour Barega et un record personnel pour Abdi

L'Éthiopien Selemon Barega a littéralement survolé la course en réalisant la meilleure performance mondiale de l'année en 12:43.02 et décrochant le diamant et les 50.000 dollars promis au vainqueur de cette finale de la Ligue de Diamant.

L'Ethiopien, âgé de 18 ans, a pulvérisé l'ancienne meilleure marque de la saison (13:01.09), devançant ses compatriotes Hagos Gebrhiwet (12:45.82) et Yomif Kejelcha (12:46.79).

Dans une course très rapide, Bashir Abdi a couru en 13:04.91, battant son record personnel (13:06.10) réalisé en 2015. Pour Bashir Abdi, 29 ans, cette course devant son public constituait sans doute la dernière de sa carrière sur une piste. L'athlète d'origine somalienne devrait se consacrer, à partir de la saison 2019, au marathon.