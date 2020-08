Le doublé pour Cynthia Bolingo à Nivelles : "Contente après un an et demi d'absence"

Cynthia Bolingo (CABW) a réalisé le doublé gagnant, ce vendredi soir, au meeting de Nivelles, en s'imposant sur 100 et 200 mètres. Elle disputera le meeting de Bruxelles ce dimanche.

Blessée pendant un an et demi, Cynthia Bolingo, vice-championne d'Europe du 400 mètres en salle en 2019, a repris du service actif au récent meeting de Braine-l'Alleud où elle a couru le 100 mètres en 11.76, non loin de son record personnel (11.57) de 2014. L'athlète du CABW a fait un peu mieux ce vendredi en déboulant en 11.74.

"Je suis contente de mes prestations sur 100 et 200 mètres à Nivelles", a indiqué Cynthia Bolingo. "Je suis satisfaite de mes sensations, notamment sur 200 mètres (23.68). Je ne veux pas me mettre de stress et je veux être sereine pour aborder mes courses. J'ai dû me battre pour pouvoir faire une saison cette année et je suis déjà fière de pouvoir courir. J'espère que mes chronos vont descendre d'ici la fin de saison, pour terminer sur une bonne note en vue de la saison olympique."

"Je ne me donne pas de limite chronométrique. Je verrai bien ce que mes jambes ont à m'offrir. Être écartée sur blessure pendant un an et demi a été très bizarre. J'ai enfin pu enchaîner les cycles d'entraînement et les compétitions, ce qui est une belle victoire. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même et je suis très contente d'avoir pu renouer avec ça."

Le meeting nivellois, organisé dans le respect des mesures sanitaires, a salué les victoires des athlètes du cru : Cynthia Bolingo s'est donc imposée sur 100 mètres (11.74) et 200 mètres (23.68), Ismael Debjani a dominé le 1.500 mètres en 3:37.89. On notera, par ailleurs, la victoire du Namurois Eliott Crestan (SMAC) sur 800 mètres (1:47.19) et de Leopold Kapata (CABW) au triple saut (14m67).

Les athlètes mettront, ce week-end, le cap sur Bruxelles pour le GP Mingels, samedi, et le Brussels Grand Prix, dimanche. Les deux rendez-vous sont fixés au Stade Roi Baudouin.