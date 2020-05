Le défi réussi de Raphaël Daco : 24 marathons, 1008 km et 8 kilos perdus… pour la bonne cause

Les dernières foulées d’un défi colossal. Il est 15h à Malmedy. Raphaël Daco rejoint la résidence Du Grand FA.

L’athlète de 38 ans, spécialiste des Ultra Trail vient de boucler son 24ème marathon consécutif. Soit... un marathon par jour jusqu'à la fin de la période de confinement ! Un challenge relevé pour la bonne cause. Il a récolté 1650 euros pour cette maison de repos durement touchée par le coronavirus. 20 personnes sont décédées dans cet établissement depuis le début de la crise.

"C’est fini… C’est fait ! Je suis heureux" Ce sont les premiers mots de Raphaël Daco à son arrivée. "C’est une expérience grandiose. J’ai appris à connaître ces personnes. J’ai appris beaucoup de choses. Je ressors grandi par ce défi. C’est gagné pour moi".

Tout a commencé le 17 avril. Date de son 1er marathon. Le 1er d'une longue série. Un défi sportif et solidaire suivi par les résidents de la maison de repos.

"C’est un beau cadeau qu’il nous fait" explique Ginette Fabritius, présidente du CPAS de Malmedy. "C’était un peu notre Tour de France du Grand FA parce qu’il partait tous les matins d’ici et il arrivait tous les jours vers 15-16h. On lui offrait tous les jours une petite coupe de fruit et un jus d’orange".

Raphaël Daco termine ce défi relativement frais. Il a quand même perdu 8 kilos et parcouru 1008 km en 24 jours. Une sacrée performance sportive, un accomplissement personnel et surtout la satisfaction de s’être rendu utile.

"Je ressens une grande fierté" raconte Raphaël Daco. "Même un euro, c’était mieux que rien. J’ai vraiment le sentiment d’avoir fait quelque chose d’utile. Les gens ont vraiment été généreux. C’est chouette. C’est un beau moment !".

C'est la fin d'une belle histoire pour l'infatigable Raphaël Daco. Le Malmédien n’enfilera pas le short et les baskets demain, mais il ne pourra pas vraiment prendre de repos, car dès demain… il sera de retour au boulot.