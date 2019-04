Le décathlon de Germiston, avec Van der Plaetsen, annulé pour une panne d'électricité

Le décathlon comptant pour les championnats d'athlétisme d'Afrique du Sud à Germiston a été définitivement arrêté jeudi après la troisième des dix épreuves en raison d'une panne d'électricité. Thomas Van der Plaetsen était en avance de 135 points sur le schéma pour atteindre la limite qualificative pour les Mondiaux de Doha (8.200 points).

"Eh bien c'était un scénario extrêmement improbable", a réagi Van der Plaetsen sur Twitter. "J'étais en avance sur mon PB, mais après une panne de courant importante, les officiels ont annulé le décathlon et toutes chances de se qualifier pour les Mondiaux ont disparu. Après deux ans avec des blessures, le vent ne veut pas encore tourner."

Thomas Van der Plaetsen avait débuté avec un chrono de 11.67 sur le 100m, disputé avec un vent de face de 3.1m par seconde. Il a ensuite amélioré son record personnel d'un centimètre à la longueur, le portant à 7m81. Au poids, il a lancé à 13m77, restant sous son record personnel mais en étant sur les bases du meilleur décathlon de sa carrière, celui des Jeux Olympiques de Rio en 2016.

Avec un total de 2.443 points après trois épreuves, il comptait 3 points d'avance sur son record personnel, 135 points d'avance sur la limite pour les Mondiaux (du 28 septembre au 6 octobre au Qatar) et 15 de retard sur la limite olympique.

Dans la phase initiale de la quatrième épreuve, le saut en hauteur, une panne d'électricité a alors plongé le stade de Germiston dans le noir. Le décathlon a été définitivement arrêté juste avant 20h00. Van der Plaetsen devra désormais tenter de se qualifier lors d'une autre compétition.

Les choix les plus évidents sont les décathlons de Götzis (25 et 26 mai) et Talence (22 et 23 juin).