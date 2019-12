Le coach de l'équipe belge de cross-country ne sera satisfait qu'en cas de médaille

Dimanche auront lieu les championnats d'Europe de cross-country à Lisbonne au Portugal. Les trois plus grandes chances de médailles belges disputeront tous la même course, le cross de longue distance chez les messieurs. Isaac Kimeli et Soufiane Bouchikhi peuvent rêver d'un succès individuel, même si les chances belges sont encore plus grandes dans le classement par pays. Rik Didden, le coach de l'équipe belge au Portugal, est confiant.

"Je m'attendais à un parcours difficile, similaire au championnat de Belgique dans le parc de Laeken. Mais personne n'imaginait un parcours aussi extrême", a commenté Didden samedi après la reconnaissance officielle du parcours à Parque da Bela Vista à Lisbonne. Les ascensions difficiles sont, en effet, nombreuses sur le parcours de l'Euro.

"Chez les messieurs, ce parcours est en notre faveur", a poursuivi Didden. "Et c'est une bonne chose, car c'est là que se situent nos meilleures chances. Isaac Kimeli et Soufiane Bouchikhi courent bien en ascension et peuvent viser haut, mais j'attends également quelque chose de l'équipe masculine. Nous avons le droit de parler haut et fort de nos ambitions de médailles, car Michael Somers et Lahsene Bouchikhi sont aussi en forme."

Enfin, Didden s'attend à de bons résultats en relais mixte et chez les juniors. "Dans les relais, nous pouvons espérer un bon résultat, mais sans avoir vu la concurrence, je ne peux pas avancer de résultat. Tim Van de Velde s'est classé onzième et quinzième ces dernières années, donc je m'attends à ce qu'il soit dans le top-10 et peut-être même dans le top-5. Mais je ne serai pas entièrement satisfait dimanche soir si nous n'obtenons pas une médaille."