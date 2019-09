Le clan Borlée se met à nu

"Ensemble vers les sommets", c'est le titre d'un ouvrage paru cette semaine et consacré à la réussite de la famille Borlée. L'une des familles sportives les plus emblématiques de Belgique. Un livre signé par David Lehaire, journaliste à l'Avenir et qui couvre les grands championnats d'athlétisme depuis plus de 15 ans.

227 pages de confessions dans l'intimité d'un clan...

Et parmi les gens qui témoignent, Edith Demaertelaere, la maman de Kevin, Jonathan, Dylan et Olivia. Interview.

Était-ce difficile pour le clan de s'ouvrir à cet exercice particulier?

"Pour les enfants, ce n'était pas évident parce qu'ils ne s'extériorisent pas facilement. Mais David, l'auteur de l'ouvrage, l'a fait de manière très intelligente et très sensible. Et ça a permis que ça puisse se faire de cette façon."

Parfois, de l'extérieur, le grand public a une image assez froide d'un clan assez fermé sur lui-même mais quand on pénètre un peu l'intimité de ce clan, c'est complètement différent?

"Oui, clairement. C'est un clan qui a beaucoup de sensibilité et qui fonctionne de manière très altruiste. Ils ont clairement plaisir à se soutenir l'un l'autre dans quelque domaine que ce soit. Il existe des liens très forts au sein de cette fratrie, de l'amour entre eux et beaucoup d'attention. J'espère que ceux qui le liront pourront percevoir l'authenticité de chacun et la sensibilité et surtout l'amour qu'il y a dans cette famille."

Question volontairement provocatrice. Est-ce une famille normale?

"Pour moi, c'est une famille normale, oui. Dont les membres font parfois des choses un peu exceptionnelles mais c'est une famille normale. Avec certes un passé de famille marquée par un divorce mais on fonctionne normalement même s'ils vivent les choses différemment puisqu'ils s'entraînent avec leur papa. Habituellement, à partir d'un certain âge, les enfants partent un peu de leur côté mais ici ils continuent à fonctionner entre frères et sœurs et avec leur papa comme coach. Mais en tant que maman, dans mes relations avec mes enfants, j'ai l'impression d'avoir une vie normale.

Dans le sport de haut niveau, plusieurs fratries performent. Mais quatre enfants au plus haut niveau, c'est rare? Comment expliquez-vous cela?

"Je ne sais pas. Le côté génétique n'explique pas tout parce qu'avoir des gênes, ce n'est pas tout, il faut savoir les exploiter. Je pense qu'il y a une énorme envie et le fait qu'ils se soutiennent l'un l'autre. Il y a une émulation qui tire inévitablement vers le haut et qui fait qu'ils y arrivent ensemble. Entre eux, il y a beaucoup d'écoute, de communication et de respect. Je crois que ça les aide beaucoup à tenir aussi longtemps au plus haut niveau."