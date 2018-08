Le Cheetahs, Crestan et Berings parmi les 14 belges invités au Van Damme

Quatorze athlètes belges ont reçu une wildcard pour le Memorial Van Damme, ont annoncé jeudi les organisateurs de la finale de la Ligue de diamant d'athlétisme, qui se déroulera le 31 août au Stade Roi Baudouin à Bruxelles.

"L'AG Mémorial Van Damme, en tant que finale de l'IAAF Diamond League, ne peut accueillir que les huit meilleurs athlètes de la saison écoulée de Diamond League. L'organisation peut toutefois par ailleurs distribuer des invitations à des athlètes de son propre pays. Dans la foulée de championnats d'Europe exceptionnels, l'organisation donne l'occasion à 14 compatriotes de se mesurer au gratin mondial", expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Les quatre relayeuses belges membres des Belgian Cheetahs, 4e du 4x400 m féminin à l'Euro de Berlin, ont été invitées par le Memorial Van Damme. Cynthia Bolingo disputera le 200m tandis que Camille Laus s'alignera sur 400m. Hanne Claes et Justien Grillet courront le 400 m haies.

Renée Eykens, éliminée en séries du 800 m à l'Euro après une chute, a également reçu une wildcard, tout comme Eline Berings. La Gantoise, qui a manqué la finale du 100 m haies pour 5 millièmes de seconde à Berlin, sera au départ à Bruxelles. Elise Vanderelst disputera quant à elle le 1500 m.

Chez les messieurs, Eliott Crestan s'est vu décerner une wildcard pour le 800 m. Le champion de Belgique Bram Ghuys sera à l'oeuvre à la hauteur tandis qu'Arnaud Art s'attaquera à son record de Belgique de saut à la perche (5m72).

Les frères Borlée et Nafi Thiam seront également présents au Van Damme. Leur participation était en effet déjà acquise depuis un petit temps. Kevin et Jonathan Borlée, respectivement médailles d'argent et de bronze à Berlin (et champions d'Europe du 4x400 m), s’aligneront sur 400 m en compagnie de leur frère Dylan. Nafi Thiam, qui a ajouté un titre européen de l'heptathlon après ses titres olympique et mondial, participera au concours de saut en hauteur.