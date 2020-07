Le 44e Mémorial Van Damme aura lieu à huis clos

La 44e édition du Mémorial Ivo Van Damme se déroulera à huis clos le 4 septembre prochain. Vu l’évolution de la situation sanitaire, les organisateurs ont dû se résoudre à laisser les tribunes du Stade Roi Baudouin vide cette année.



"Le Mémorial est peut-être programmé juste en dehors de la période des mesures en matière de coronavirus récemment renforcées, mais en tant qu'organisation, nous ne voulons prendre aucun risque et faire preuve de transparence", explique le directeur du meeting, Cédric Van Branteghem. "La santé et la sécurité des spectateurs, des collaborateurs et des participants sont une priorité absolue".



Le programme sportif annoncé le mois dernier ne subira lui aucune modification.

"Rien ne changera dans le déroulement de la soirée. Le Mémorial proposera donc également un programme sportif de grande qualité, avec comme point d'orgue une double attaque du record de l'heure. L'intégralité de la soirée sera diffusée en direct à la télévision (sur la RTBF)", explique les organisateurs.

La décision d'organiser le meeting à huis clos a été prise en concertation par les organisateurs, le sponsors et la ville de Bruxelles.



"La ville soutient la sage décision de l'AG Mémorial Van Damme", déclare Benoit Hellings, échevin des Sports de la ville. "En ces temps incertains, c'est faire preuve du sens des responsabilités que de décider à temps de laisser le meeting d'athlétisme se dérouler sans spectateurs", complète le ministre bruxellois Sven Gatz qui suivra le meeting depuis son canapé.



"Les tickets pour l’édition 2020 restent valables pour l’édition 2021, programmée le vendredi 3 septembre", précise les organisateurs.