Lavillenie sur le report des Jeux : "Duplantis peut avoir les boules"

Nous l’avions placé dans nos "perdants" potentiels du report des JO. Renaud Lavillenie, meilleur perchiste de la dernière décennie, est du même avis. Armand Duplantis a bluffé tout le monde cet hiver en alignant les sauts à plus de six mètres, battant au passage deux fois le record du monde. Il aurait été le favori incontestable cet été à Tokyo.



"Il a fait une saison en salle de dingue. S’il y en a bien un qui peut avoir les boules de ne pas avoir les Jeux cet été, c’est bien lui" assure l’ancien recordman du monde à Eurosport. "Parce quand on a une forme ascendante comme ça, on n’a aucune assurance de ce qu’il se passera l’an prochain. J’ai été dans cette position. Je peux vous dire que quand on marche sur l’eau, on est prêt à aller sur toutes les compétitions", développe-t-il.



"Pas imbattable"



Le triple champion d’Europe, 33 ans, est conscient qu’il a été dépassé par la concurrence. Il affirme que "Mondo" "a montré à Doha qu’il n’était pas imbattable en championnat."



A Tokyo pour une médaille



Source d’espoir pour le vétéran ? Moins souverain que dans ses meilleures années, "Air Lavillenie" conserve un énorme atout dans son jeu, son expérience. "On m’attend moins, mais j’ai la chance de faire une discipline où rien n’est joué d’avance. Cela se saurait si à chaque fois, les trois favoris étaient sur le podium"



Le Français, titré à Londres, ira à Tokyo dans un rôle d’outsider mais avec toujours la même envie de départ "repartir avec une médaille".