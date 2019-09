Lasitskene s'offre un triplé mondial inédit en hauteur

Mariya Lasitskene a décroché son troisième titre mondial de rang en hauteur. Elle s’est imposée avec un bond à 2m04.



L’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a amélioré plusieurs fois son record personnel et le record du monde junior pour décrocher l’argent (2m04).



L’Américaine Vashti Cunningham a bondi plus haut que jamais auparavant et a complété le podium (2m00).



La Russe, qui concourt sous bannière neutre, a été tout simplement impériale. Huit sauts et huit barres effacées au premier essai. Tout simplement phénoménal pour la reine incontestée de la hauteur. C’est ce bulletin parfait qui a fait la différence. Parce que Mahuchikh a passé la même hauteur, mais au 3e essai. Épuisée mentalement et physiquement, la jeune femme de 18 ans a rendu les armes.



Personne n’avait réussi ce triplé doré dans le passé. La Bulgare Stefka Kostadinova (1987 et 1995), la Sud Africaine Hestrie Cloete (2001 et 2003) et la Croate Blanka Vlasic (2007 et 2009) avaient dû "se contenter" de deux sacres planétaires.