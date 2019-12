La Russie a formellement contesté sa mise au ban du sport mondial

L'AMA exclut la Russie des J.O. et du Mondial 2022 - JT 19h30 - 09/12/2019 Une sanction inédite dans le monde du sport. L'Agence Mondiale Antidopage prive la Russie de Jeux-Olympiques pendant 4 ans. Pas de coupe du monde 2022 non plus pour la Russie. Le pays de Poutine paye le prix fort pour des pratiques de dopage organisées.