La Rétro 2020 de Camille Laus: Hamilton, Cats, Evenepoel, Duplantis et... Atletiekliga!

" Je ferai tout pour y arriver. Je veux aborder les Jeux Olympiques dans la meilleure forme physique possible. Si j’ai la chance d’y participer avec le relais et en individuel, ce serait la plus belle chose qui puisse m’arriver. Mais y être uniquement avec le relais ne m’empêcherait pas de profiter au maximum de ces J.O. Maintenant, comme vous le dites, il est difficile de prévoir un calendrier de compétitions dans la situation actuelle. Je vais donc essayer de profiter de cette année olympique sans tirer de plans sur la comète. J’ai la certitude d’aller à Tokyo avec le relais et c’est ça le plus important. On verra bien ce que l’avenir nous réserve. Moi, je m’entraîne pour pouvoir courir le plus vite possible, battre mon record personnel et éventuellement faire le temps minimum… "

Les occasions de vous qualifier individuellement pour Tokyo devraient se compter sur les doigts d'une main, et encore… Les Mondiaux indoor sont reportés, les Championnats francophones et flamands indoor sont annulés, les Millrose Games à New York n'auront pas lieu. Finalement, à part l'Euro en salle en Pologne, du 5 au 7 mars, toujours maintenu pour le moment, le calendrier de début d'année se réduit à peau de chagrin...

Camille Laus était l’invitée de "100% Sport Radio" en direct par téléphone ce dimanche entre 8 heures 30 et 9 heures sur VivaCité. Avec une tasse de café serré sur la table, Winston (le chien un peu turbulent) couché à ses pieds et surtout le téléphone collé à l’oreille, la spécialiste du 400 mètres, capitaine des Belgian Cheetahs, qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo, a répondu dans la bonne humeur aux questions de Samuël Grulois.

Armand Duplantis est un athlète super talentueux. Franchir plus de six mètres avec une perche, c’est quelque chose d’incroyable. Un super record pour un super athlète ! Personnellement, j’eu l’occasion de tester une fois le saut à la perche. Et euh… bof ! C’est une discipline qui ne me correspond pas.

" Cette chute était super impressionnante. C’est vrai que ce sont les risques du métier mais ça ne fait jamais plaisir à voir ! Même si on est conscient que ça peut arriver, de telles images font toujours froid dans le dos. On n’aime pas voir ça dans le sport. Heureusement, c’est un jeune talent et il est déjà sur la voie de la guérison. Il reviendra encore plus fort. En athlétisme, il y a moins de risques qu’en cyclisme. On peut évidemment se déchirer un muscle ou un tendon, et c’est très douloureux, mais c’est moins risqué que le vélo. "

" Oui, je suis très optimiste. J’avance en voyant le positif et je crois que la situation va s’améliorer et que les J.O. auront lieu. C’est ma motivation à l’entraînement. Mais ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous… On devra s’adapter, quoiqu’il arrive. Mais je pense vraiment qu’on sera à Tokyo l’été prochain ! "

Aujourd'hui, d'autant plus avec le lancement des campagnes de vaccination un peu partout dans le monde, on a le sentiment que les Jeux Olympiques auront bel et bien lieu l'été prochain. Est-ce aussi votre sentiment ?

" C’était une journée assez bizarre. Je m’entraîne depuis 2018 pour participer à ces Jeux Olympiques. Je ne vivais que pour Tokyo 2020… Je suis malgré tout soulagée que l’évènement ne soit pas annulé mais juste reporté. Mais c’est une décision qui a clairement eu des conséquences, notamment sur nos entraînements. Une fois que ce gros objectif s’est retrouvé postposé, la motivation en a pris un coup et ça devenait plus compliqué de repousser nos limites. Le rêve s’est soudain éloigné d’un an… On a, malgré tout, eu la chance de pouvoir participer à quelques compétitions pendant l’été pour mettre en pratique tout ce qu’on a travaillé pendant l’année à l’entraînement. On espère vraiment que la situation sanitaire va s’améliorer, d’abord pour la santé de tout le monde, et puis pour ces fameux Jeux Olympiques. "

" Qu’est-ce que ça fait plaisir ! Avec les Cheetahs, nous avons justement été encourager les Cats lors de leur tournoi qualificatif à Ostende. Quelle joie de les voir décrocher leur ticket pour les Jeux Olympiques ! On a d’ailleurs un point commun avec elles puisqu’on travaille avec la même coach mentale, Ellen Schoupe . Les Cheetahs et les Cats sont donc liées grâce à Ellen.

" Lewis Hamilton ! C’est Kevin qui m’a appris à connaître et aimer la Formule 1. Sept titres de champion du monde, c’est prodigieux ! Et puis, Hamilton a un point commun avec moi… son chien, un bouledogue anglais ! "

Camille Laus: "Armand Duplantis? Un super record pour un super athlète!" - © RTBF

Le 17 septembre, l’extraterrestre Armand Duplantis établissait un nouveau record du monde du saut à la perche en plein air : 6 mètres 15 ! Les records, et c'est tellement vrai en athlétisme, sont faits pour être battus. Mais là, Duplantis qui efface des tablettes le fameux record de Sergueï Bubka, ça faisait… bizarre. C’était un record mythique, qui nous semblait éternel.

" Armand Duplantis est un athlète super talentueux. On l’avait déjà vu franchir l’hiver dernier en indoor 6 mètres 17, puis 6 mètres 18. Il est très impressionnant. Et le voilà désormais également détenteur du record du monde en extérieur avec 6 mètres 15. Franchir plus de six mètres avec une perche, c’est quelque chose d’incroyable, d’extraordinaire. Un super record pour un super athlète ! Personnellement, comme j’ai commencé l’athlétisme assez tard, je n’ai pas essayé les différentes disciplines comme la plupart des enfants. J’ai juste un peu goûté au saut en longueur mais en optant très vite pour le sprint. En revanche, lors d’un de mes premiers stages avec les élites, j’ai eu l’occasion de tester une fois le saut à la perche avec Frédéric Xhonneux (NDLR : ancien décathlonien devenu consultant pour la RTBF). Et euh… bof ! C’est une discipline qui ne me correspond pas même si Frédéric trouvait que j’avais un potentiel avec mon passé de gymnaste et ma bonne pointe de vitesse. "

J'ai une dernière date à vous soumettre, vous n'y échapperez pas : le 11 décembre. Ce vendredi-là, Jacques Borlée, en néerlandais dans le texte, annonçait le départ du Team Borlée (NDLR : ses fils ainsi que Camille Laus et Hanne Claes) vers la "Vlaamse Atletiekliga". De quoi faire couler beaucoup d’encre…

" Dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Quand on court, on représente la Belgique, peu importe qu’on soit du côté néerlandophone ou du côté francophone. On a décidé de travailler désormais avec la ligue flamande mais en ayant toujours la volonté de porter et défendre les couleurs belges. Mais c’est vrai que c’est une étape importante franchie en cette année 2020. "