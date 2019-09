La liste des 27 sélectionnés belges aux Championnats du Monde de Doha

La Ligue royale belge d'athlétisme a annoncé ce mardi la liste définitive des 27 sélectionnés belges, 14 hommes et 13 femmes, aux Championnats du Monde d'athlétisme qui se dérouleront du 27 septembre au 6 octobre 2019 à Doha, au Qatar.

Il est composé de 9 hommes et 9 femmes dans des épreuves individuelles. En outre, 5 hommes et 4 femmes ont été retenus en vue de prendre part aux trois relais 4X400 mètres. A titre de comparaison, ils étaient 18, 14 dans les épreuves individuelles (9 hommes, 5 femmes), plus quatre relayeurs du 4X400m masculin, il y a deux ans à l'occasion des Mondiaux de Londres.

Le cas du relayeur Robin Vanderbemden, dont la sélection avait été remise en cause un moment faute d'avoir couru un 400m individuel cette saison, a été tranché favorablement. Le membre des Tornados doubles Champions d'Europe en titre (plein air et salle) sera présent. La nouveauté dans la sélection se situe dans le présence de trois marathoniens : un homme, Thomas De Bock, et de deux femmes, Manuela Soccol et Hanna Vandenbussche.

Ils portent à neuf le nombre d'athlètes qui n'ont pas réussi les critères de sélection mais qui ont été repêchés par la fédération internationale (IAAF). Il s'agit de la moitié de la sélection dans les épreuves individuelles. Les six autres heureux bénéficiaires des décisions de l'IAAF sont Jonathan Sacoor (400m), Soufiane Bouchikhi (10.000m), Ismaël Debjani (1500m), Philip Milanov (disque), Hanne Maudens (heptatlhon) et Fanny Smets (perche).

La sélection belge à Doha

Messieurs

Soufiane Bouchikhi (10.000m), Ben Broeders (perche), Ismaël Debjani (1500m), Thomas De Bock (marathon), Robin Hendrix (5000m), Isaac Kimeli (1500m, 5000m), Philip Milanov (disque), Jonathan Sacoor (400m), Thomas Van der Plaetsen (décathlon)

Relais 4X400m (Dylan Borlée, Kevin Borlée, Alexander Doom, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Julien Watrin)

Dames

Hanne Claes (400m haies), Paulien Couckuyt (400m haies), Hanne Maudens (heptathlon), Claire Orcel (hauteur), Fanny Smets (perche), Manuela Soccol (marathon), Nafissatou Thiam (heptathlon), Hanna Vandenbussche (marathon), Anne Zagré (100m haies)

Relais 4X400m (Hanne Claes, Paulien Couckuyt, Manon Depuydt, Camille Laus, Liefde Schoemaker, Imke Vervaet)

Mixte

Relais 4X400m (Hanne Claes, Manon Depuydt, Camille Laus, Imke Vervaet, Dylan Borlée, Kevin Borlée, Robin Vanderbemden, Julien Watrin)