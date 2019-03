La Ligue francophone a proposé à Thiam d'intégrer une future commission des athlètes

Contactée par nos soins, la Ligue francophone d'athlétisme a réagi à l'appel des douze athlètes, dont Nafissatou Thiam et les frères Borlée, de mettre sur place une commission d'athlètes. La Ligue a entendu cette demande et avait en fait déjà lancé une procédure pour créer un groupe de travail à ce sujet. La championne olympique pourrait en faire partie.



"La LBFA est tout à fait d'accord de créer une commission d'athlètes. Elle a d'ailleurs, à l'occasion de son récent conseil d'administration du jeudi 7 mars, décidé de demander à la VAL (la ligue flamande) de créer un groupe de travail national, avec les représentants de chaque partie, athlètes et manager compris. Cela afin de trouver une solution durable en respectant les intérêts de tous. Messieurs Bruno Schroeven et Noël Levêque, deux membres du conseil d'administration, ont été désignés pour représenter la LBFA. Durant ce CA, il a également été décidé de demander à Nafissatou Thiam et à ses managers de faire partie de la future commission".

La LBFA pourrait simplement mettre en place cette commission uniquement côté francophone mais elle préfère le faire en partenariat avec son pendant flamand pour mettre en place un cadre identique et faciliter les choses lors des grands championnats.



Par ailleurs, la Ligue précise que Thomas Lefebvre, président de la LBFA, a invité il y a quelques jours les 20 athlètes de haut niveau à venir faire part de leurs sentiments par rapport au fonctionnement du haut niveau. Un entretien individuel est prévu. Et il pourra se faire en présence d'un représentant de l'ADEPS, si l'athlète le souhaite.