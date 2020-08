La Ligue belge francophone d'athlétisme débloque 200.000 euros pour ses clubs

La Ligue belge francophone d'athlétisme (LBFA) a décidé mercredi de débloquer un budget de quelque 200.000 euros pour aider ses clubs, qui ont souffert des conséquences de la crise sanitaire du Covid-19.

Le comité directeur de la LBFA a décidé de faire un geste financier significatif envers ses clubs. Un budget de quelque 200.000 euros est prévu. "Nous voulons soutenir nos clubs directement en leur octroyant à chacun un montant forfaitaire de 1.250 euros ainsi que 5 euros par dossardé", a indiqué à Belga Thomas Lefebvre, président de la LBFA.

"Nous avons également prévu une deuxième mesure qui concerne les dossards de la saison 200-2021 qui commencera le 1er novembre. Ces dossards ne seront pas sponsorisés, cette année, au niveau national. L'espace habituel du sponsor sera laissé libre pour les clubs qui pourront ainsi y coller le logo de leur sponsor propre. Le montant de ce sponsoring local leur reviendra entièrement."

Une troisième mesure décidée par la LBFA est la suspension, pour l'heure et jusqu'en fin d'année, du paiement par les clubs de la 3e provision relative, notamment, aux assurances. "Le but est de donner un ballon d'oxygène aux clubs, dans le contexte difficile de la crise sanitaire", a précisé le président de la LBFA. "Nous savons que la période de septembre-octobre est traditionnellement cruciale au niveau du recrutement, de la perception des cotisations, de la relance des finances et l'équilibre financier des clubs. Notre geste vise clairement à améliorer la trésorerie de nos cercles. L'effort financier de la LBFA est le plus important au niveau de toutes les fédérations sportives francophones."

La Ligue belge francophone d'athlétisme compte actuellement 49 clubs.