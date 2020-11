La fédération internationale d'athlétisme lance un prix "Covid-19"

et enfin de l’"Ultimate Garden Clash", un concours de saut à la perche à distance, en mode virtuel, pendant le confinement. Trois des meilleurs perchistes du monde (le Suédois Mondo Duplantis, l’Américain Sam Kendricks et le Français Renaud Lavillenie) s’étaient lancé le défi de franchir le plus grand nombre de barres à 5 mètres en l’espace de 30 minutes. Chacun chez soi, dans son jardin. Duplantis en Louisiane, Kendricks dans le Mississippi et Lavillenie à Clermont-Ferrand. Résultat un ex aequo avec 36 sauts réussis pour le Suédois et le Français. Et "seulement" 26 sauts réussis pour l’Américain. Un spectacle suivi sur les réseaux par des millions d’internautes en manque de sensation. Une version féminine de ce concours à distance atypique avait vu le jour un mois plus tard.